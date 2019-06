Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Alkoholisierter Radfahrer schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:20 Uhr war ein 35-jähriger E-Bike-Fahrer in der Ludwig-Guttmann-Straße unterwegs. Höchstwahrscheinlich infolge seiner Alkoholisierung geriet er gegen den Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die an der Unfallstelle zunächst erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Sein Pedelec wurde bei einer Anwohnerin der Mannheimer Straße abgestellt. Im Krankenhaus war eine Blutentnahme fällig.

