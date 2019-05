Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr - Fahrzeugführer war mit 1,30 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Nacht zum Mittwoch, 15.05.2019, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Pkw-Fahrer in der Bromberger Straße an. Die kontrollierenden Beamten stellten bei dem 31-Jährigen fest, dass er unter Alkoholfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme erforderlich wurde.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

