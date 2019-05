Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Geräteschuppen in Jever - Täter entwenden Elektrogeräte und Kleinmaschinen

Wilhelmshaven (ots)

jever. In der Zeit vom Mittwochabend, 15.05.2019, 18:30 Uhr bis zum Donnerstag, 16.05.2019, 05:50 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter die Zugangstür zu einem Geräteschuppen der Schlossgärtnerei, Am Schloßplatz auf. Es wurden hochwertige Elektrogeräte und Kleinmaschinen im Wert von ca. 5000 Euro entwendet. Zeugen, die Auffälliges, wie z.B. den Abtransport dieser Geräte oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell