Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 29.03.-31.03.2019

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchsdiebstahl aus Gartenhaus

Varel

In der Zeit von vergangenem Montag bis Samstag wurden im Wolfstapper Weg in Varel ein Gartenhaus gewaltsam geöffnet und diverses Werkzeug und Gartengeräte erlangt. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Varel- Am Samstagvormittag befuhr ein 20-jähriger mit seinem Kleinkraftrad den Kaffeehauskreisel in Varel und wurde durch eine in den Kreisel einfahrende 88-jährige Pkw-Fahrerin übersehen. Der Rollerfahrer kam durch den Unfall zu Fall und wurde leicht verletzt. An dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall

Zetel

Am frühen Sonntagmorgen kommt ein 26-jähriger mit seinem Pkw auf der Tarbarger Landstraße eingangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überfährt einen Leitpfosten sowie eine Richtungstafel bevor er mit der linken Fahrzeugseite einen Baum streift. Schließlich kommt er auf der Berme vor einem weiteren Baum zum Stehen. Es entsteht hoher Sachschaden am Pkw. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen ist. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergabt einen Wert von 2,12 Promille. Der Unfallverursacher wird der Wache zwecks Blutentnahme zugeführt. Ein entsprechendes Verfahren wurden eingeleitet, und der Führerschein beschlagnahmt. (Bild beigefügt)

Goldringe in Varel verteilt

Varel

Am Samstag wurden von einem etwa 50-jährigen Mann in der Innenstadt vermeintliche Goldringe an Passanten verteilt. Bei den ausgehändigten Ringen handelt es sich jedoch um Fälschungen, die keinen nennenswerten Wert haben. Die Polizei rät dazu, Gegenstände von angeblichem Wert in solchen Fällen nicht entgegenzunehmen und im Gegenzug auch kein Bargeld auszuhändigen. Im Zweifelsfall sollte immer die Polizei verständigt werden. Eine Woche zuvor wurden bereits in Wilhelmshaven vermeintliche Goldringe verteilt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell