POL-WHV: Polizei zählt 23 Geschwindigkeitsverstöße bei Großkontrolle auf der B 210

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Tag, 27.03.2019, führten Beamte des Polizeikommissariats Jever in Zusammenarbeit mit Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Großkontrolle auf der B 210 durch. Im Fokus der Kontrolle stand die gefahrene Geschwindigkeit von Fahrzeugen die aus Richtung Autobahnkreuz Wilhelmshaven in Richtung Jever fuhren. Während die Beamten unterhalb der Brücke Bahnhofstraße die Fahrzeuge mit dem Lasergerät im Visier hatten, wurden die gemessenen Verkehrssünder an der Anschlussstelle Jever-Ost von der Polizei aus dem Verkehr geleitet. Hierzu hat die Straßenmeisterei Jever einen Geschwindigkeitstrichter eingerichtet. Die Kontrolle wurde in der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 12.00 Uhr durchgeführt. Es wurden insgesamt 23 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Darunter waren drei Verstöße im Bußgeldbereich, d.h. die vorwerfbare Geschwindigkeit, abzüglich der vorgeschriebenen Toleranz, betrug in diesen Fällen über 21 km/h. Diese Verkehrsteilnehmer müssen nun mit einem Bußgeld von mindestens 70 Euro sowie mindestens einem Punkt rechnen. Die traurige Spitze erreichte ein 21-Jähriger Schortenser, der mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 146 km/h gemessen wurde. Dieser wird mit einem Fahrverbot von zwei Monaten belegt, zudem wartet ein Bußgeld von 240 Euro auf ihn. Die anderen Verstöße waren darunter, also im Bereich eines Verwarngeldes angesiedelt. Weiter wurden noch drei Verwarnungen wegen defekter Beleuchtungseinrichtungen ausgesprochen. Neben den Verkehrsordnungswidrigkeiten wurde bei einem Fahrzeugführer festgestellt, dass dieser lediglich über eine serbische Fahrerlaubnis verfügte, die im Inland keine Gültigkeit mehr hat. Das liegt darin begründet, dass dieser Fahrzeugführer länger als sechs Monate seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. "In vielen Fällen ist die gefahrene Geschwindigkeit unfallursächlich", so Bernd-Rainer Otten, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Jever. "Die Vielzahl der Verstöße zeigt, dass diese Geschwindigkeitskontrollen unbedingt notwendig sind", so Otten weiter.

