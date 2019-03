Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht gemeldet und Verursacher im Rahmen der Fahndung ermittelt - 34-jähriger Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 27.03,2019, verursachte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer gegen Mitternacht auf dem Parkplatz eines an der Güterstraße gelegenen Schnellrestaurants einen Verkehrsunfall. Hierbei stieß er mit seinem Pkw beim Ausparken aus einer Parklücke gegen ein geparktes Fahrzeug und setzte seine Fahrt fort. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet, die Polizei alarmiert und die Beschreibung sowie das Kennzeichen des Pkw durchgegeben. Hierdurch konnten die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes den Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift antreffen und zu dem Vorfall befragen. Der 34-jährige Fahrzeugführer gab gegenüber den Beamten an, dass er den Zusammenstoß nicht bemerkt habe. Bei der Befragung stellten die Beamten fest, dass der 34-jährige unter Alkoholeinfluss stand und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 0,54 Promille ergab. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

