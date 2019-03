Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrollen in Zetel und Varel - Unter Drogeneinfluss, ohne Versicherungsschutz und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Polizei kontrolliert Fahrzeugführer im Alter von 17, 21 und 41 Jahren

Wilhelmshaven (ots)

Zetel.Varel. Am Donnerstag kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Varel am späten Nachmittag in der Neuenburger Straße einen Pkw. Am Steuer trafen sie auf einen 41-jährigen Mann aus Bockhorn und stellten bei der Kontrolle fest, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten weiterhin ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein. Bei einer ebenfalls in der Neuenburger Straße kurz zuvor durchgeführten Kontrolle trafen Beamte auf einen 17-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades und stellten bei der Überprüfung fest, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeuges erloschen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Bei einer weiteren Kontrolle eines 21-jährigen Kleinkraftfahrers, die gegen 16.00 Uhr in der Oldenburger Straße in Varel durchgeführt wurde, stellten die Beamten erneut einen Verstoß fest. Dieses Mal konnte konnte der 21-jährige keine Fahrerlaubnis vorlegen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell