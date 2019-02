Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Varel mit jeweils verletzten Personen - in einem Fall stürzte eine Radfahrerin, der unfallbeteiligte SUV-Fahrer fuhr davon - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

varel. Nachträglich wurde bei der Polizei in Varel ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich am Mittwochmittag, 20.02.2019, gegen 12:50 Uhr in Varel ereignet haben soll.

Demnach fuhr eine 53-jährige Varelerin verbotswidrig mit ihrem Fahrrad über den Zebrastreifen des Tweehörnweg, Ecke Oldenburger Straße. Ein von dort rechts einbiegender Fahrer eines schwarzen SUV hätte derart spät scharf abgebremst, dass die Radfahrerin infolge eines Schrecks vom Rad gestürzt sei. Der grauhaarige Pkw-Fahrer sei nur kurz ausgestiegen und hätte anschließend seine Fahrt fortgesetzt.

Bei der Radfahrerin wurde nachträglich ein gebrochenes Handgelenk diagnostiziert. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich zur Aufklärung des Sachverhalts mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Am Donnerstagabend, 21.02.2019, beabsichtigte gegen 19:50 Uhr, ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw in Varel, Marktplatz, bei Grünlicht nach links in die Mühlenstraße abzubiegen und übersah dabei eine ihm entgegenkommende 55-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin leicht verletzt wurde.

