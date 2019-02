Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfallfluchten in Jever und eine im Wangerland - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

jever und wangerland. In dem Zeitraum von Mittwoch, 20.02.2019, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 21.02.2019, 11:00 Uhr, kam es im Friesenweg, Höhe Hausnummer 1 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Pkw beim Vorbeifahren an einem geparkten roten Pkw VW Golf, den linken Außenspiegel und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Donnerstag beschädigte ein Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Straße Kostverloren zwischen 16.30 Uhr und 18.40 Uhr, beim Ausparken einen anderen geparkten Pkw. Auch in diesem Fall entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ebenfalls am Donnerstag kollidierte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw in der Zeit von 21:00 Uhr bis 22:15 Uhr, am Pakenser Altendeich mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell