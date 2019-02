Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ein auf dem Fahrrad flüchtender Täter entwendete in Wilhelmshaven einer Dame aus einem Fahrradkorb die Handtasche

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Donnerstag, 21.02.2019, wurde am Abend ein Handtaschendiebstahl angezeigt, der sich in der Mittagszeit in der Mozartstraße ereignet hatte.

Eine 78-Jährige war gegen 13:30 Uhr mit Ihrem Fahrrad in Höhe der Einfahrt zum Kurpark unterwegs, als sie plötzlich von einem Fahrradfahrer überholt wurde, der sehr dich an ihr vorbeifuhr.

Im Vorbeifahren ergriff er die im Fahrradkorb liegende Handtasche und fuhr durch den Kurpark davon. Da die 78-Jährige den männlichen Täter nur von hinten sah, ist eine Personenbeschreibung nur vage möglich:

Der sehr schlanke und mit dem Fahrrad flüchtende Täter soll jugendlich gewirkt und dunkel bekleidet gewesen sein. Er soll zur Tatzeit schwarze Oberbekleidung, einen schwarzen Pulli mit Kapuze getragen haben.

Bei der entwendeten Handtasche soll es sich um eine braune, etwa 20 X 30 cm große Ledertasche mit Schulterträgern gehandelt haben.

Zeugen, die sich zu der Zeit im Bereich des Kurparks aufgehalten haben und denen etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Damit anderen Radlerinnen und Radlern nicht dasselbe widerfährt, gibt die Polizei einige Tipps:

Legen Sie keine Wertsachen in den Fahrradkorb, sondern verstauen Sie diese in der Innentasche Ihrer Kleidung.

Ihre Wertsachen können Sie beim Radfahren eng am Körper tragen, indem Sie einen Bauchgürtel, eine Brusttasche oder die Innentaschen eines Rucksackes nutzen.

Falls Sie doch Opfer eines Taschendiebes werden sollten, benachrichtigen Sie sofort über den Notruf 110 die Polizei.

