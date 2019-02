Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gewässerverunreinigung in Jever

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Donnerstagnachmittag, 21.02.2019, erhielt die Polizei gegen 15:30 Uhr Kenntnis über ein Leck an der Biogasanlage, Am Leeghamm in Jever. Dort sei unangenehmer Geruch und aufsteigender Dampf aufgefallen.

Nach bisherigem Sachstand sind aus bislang unbekannten Gründen ca. 300- 400 qm Gülle entwichen und teilweise in ein Regenrückhaltebecken geflossen.

Ein Ablauf in weiterführende Gewässer konnte verhindert werden.

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Jever, Mitarbeiter des Landkreis Friesland der unteren Wasserbehörde und des Gewerbeaufsichtsamtes verschafften sich am Einsatzort einen Überblick über das Ausmaß der Leckage.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung ein, die Ermittlungen dauern an.

