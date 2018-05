POL-HA: Unbekannter zerkratzt sechs Autos

Hagen (ots) - Anwohner der Knüwenstraße verständigten am Sonntagmorgen die Polizei, als sie an mehreren Fahrzeugen frische Kratzer feststellten. In der Zeit zwischen Samstagabend, 23.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseiten von sechs Fahrzeugen zerkratzt. Bei den beschädigten Autos handelt es sich um drei Renaults, zwei Volkswagen und einen Audi. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die 986 2066.

