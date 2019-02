Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - beide Unfallbeteiligte leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am frühen Donnerstagmorgen, 21.02.2019, kam es gegen 06:30 Uhr auf der A29, Abfahrt Schortens, in Fahrtrichtung B210, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Kurz nach dem Wilhelmshavener Kreuz befuhren zwei Verkehrsteilnehmer hintereinander mit ihren Fahrzeugen den linken, von zwei möglichen, Fahrstreifen. Verkehrsbedingt musste das vorausfahrende Fahrzeug, ein Pkw Audi abbremsen. Dies erkannte der nachfolgende 28-jährige Fahrer eines Lkw Kastenwagen zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Beide Unfallbeteiligte, ein 28-Jähriger aus Wilhelmshaven und ein 49-Jähriger aus Northeim, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

