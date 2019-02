Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigungen an Kfz. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Wilhelmshaven im Bereich der Oderstraße, Posener Straße und Bromberger Straße in die Reifen von mehreren geparkten Pkw gestochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter Tel. 04421-9420 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

