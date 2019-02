Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis Zetel - Am Freitagvormittag wurde eine Vareler Polizeistreife auf den männlichen Führer eines Leichtkraftrades aufmerksam, welcher mit seinem Fahrzeug im Ortsteil Neuenburg unterwegs war. Einer durch Anhaltezeichen angekündigten Verkehrskontrolle versuchte sich der Fahrzeug-Führer zunächst zu entziehen. Einige Minuten später konnte der 61-jährige Mann aus Bockhorn schließlich angehalten und überprüft werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Bockhorn - Bereits am Mittwoch, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr, wurde auf dem Kundenparkplatz des Combi-Marktes in Bockhorn ein Pkw Volkswagen Fox im hinteren Bereich der Fahrerseite unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ereignisort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-7350 mitzuteilen. Sachbeschädigung - Zeugen gesucht Varel - In der Zeit von Samstagmorgen, 02:00 Uhr, bis Samstagmittag, 12:00 Uhr, treten bislang unbekannte Täter den Außenspiegel eines an der Torhegenhausstraße Ecke Zum Jadebusen parkenden Pkw Peugeot 206 ab. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

