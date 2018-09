Salzgitter (ots) - Versuchte gefährliche Körperverletzung Ilsede, Dorfstraße, 06.09.2018, 20:45 Uhr Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Bereich der Dorfstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein unbekannter Beschuldigter habe mehrere Flaschen in Richtung eines 27jährigen Mannes geworfen. Die Flaschen haben den Mann nur knapp verfehlt. Derzeit ermittelt die Polizei, ob es im Vorfeld zu einer Auseinandersetzung kam.

Einbruch in Vereinsheim Vechelde, Ackerweg, 05.09.2018, 20:00 Uhr - 06.09.2018, 12:30 Uhr Derzeit unbekannte Täter gelangten in das Vereinsheim eines Sportvereins und entwendeten diverse elektronische Geräte. Derzeit kann die Polizei keine Angaben machen, wie die Täter in das Gebäude gelangten. Der Schaden wird mit ca. 5000 Euro angegeben.

Sporthalle wird beschmiert Edemissen, Am Maschende, 31.08.2018-02.09.2018 Erst heute wurde bekannt, dass unbekannte Täter an einer Teilfläche einer Sporthallenwand eine Sachbeschädigung mittels Graffiti begangen haben. Eventuell vorhandene Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Edemissen zu melden. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht genannt werden.

