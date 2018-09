Wolfenbüttel (ots) - Hornburg: Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus

Montag, 03.09.2018, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 06.09.2018, 18:00 Uhr

Auf unbekannte Art gelangten bislang nicht ermittelte Täter zwischen Montagabend und Donnerstagabend in das Hornburger Feuerwehrgerätehaus, Vor dem Braunschweiger Tor. Im Aufenthaltsraum sind mehrere Schränke aufgebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel / Denkte: Einbruch in Einfamilienhäuser

Mittwoch, 05.09.2018, 16:15 Uhr, bis Donnerstag, 06.09.2018, 09:20 Uhr

Unbekannte Täter gelangten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Straße Zur Oker ein. Das Haus wurde offensichtlich nach Wertvollem durchsucht, ob etwas entwendet wurde kann zurzeit nicht gesagt werden. Im gleichen Tatzeitraum drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln der Terrassentür in Einfamilienhaus in Denkte, Triftweg, ein. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Zum möglichen Stehlgut können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Auto streift Radfahrerin und fährt davon

Dienstag, 04.09.2018, gegen 19:45 Uhr

Eine 27-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend leicht verletzt worden. Demnach war sie auf der Landesstraße 623 aus Schöppenstedt kommend in Richtung Schliestedt unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte sie beim Überholen oder beim Wiedereinordnen, so dass sie mit ihrem Rad von der Fahrbahn abkam und in den angrenzenden Straßengraben stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Bei dem verursachenden PKW soll es sich um einen PKW BMW gehandelt haben. Vor diesem sei ein weiterer BMW gefahren. Alle Fahrzeuge seien mit jungen Männern besetzt gewesen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Donnerstag, 06.09.2018, gegen 18:15 Uhr

Ein 67-jähriger Autofahrer übersah am Donnerstagabend beim Rechtsabbiegen von der Straße Im Kalten Tale in die Goslarsche Straße einen neben ihn in gleicher Richtung fahrenden 18-jährigen E-Bike-Fahrer. Der Radler stürzte zu Boden und verletzte sich leicht, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

