POL-WHV: Unter Alkoholeinfluss in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Ermittlungsverfahren gegen 60-jährige Fahrzeugführerin ein

Beamte der Polizei Wilhelmshaven kontrollierten am Mittwoch, den 28.11.2018, gegen 14.10 Uhr, in der Ebertstraße den Pkw einer 60-jährigen Fahrzeugführerin. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei der Fahrzeugführerin fest. Der anschließende Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 2,62 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutpobenentnahme an, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

