POL-WHV: Einbruch in Spielothek in Sande - Unbekannte Täter entwenden Geldwechselautomat - Polizei sucht Zeugen

sande. In der Nacht von Mittwoch, den 28.11.2018, auf Donnerstag, den 29.11.2018, brachen gegen 02.50 Uhr unbekannte Täter die Eingangstür einer Spielothek in der Hauptstraße in Sande auf und entwendeten einen Geldwechselautomat. Im Rahmen der intensiven Ermittlungsarbeit wurde bekannt, dass vom Tatort zwei Fahrzeuge in unbekannte Richtung geflüchtet sind. Zeugen, die Hinweise auf die Täter bzw. auf die verdächtigen Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

