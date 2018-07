POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 07.07.18

Wilhelmshaven (ots) - Brand einer Spülmaschine Ort: Jever, Anton-Günther-Str. Zeit: Freitag, 06.07.18, 10.15 h

Am Freitag, dem 06.07.18, gegen 10.15 h, gerät in der Oberwohnung eines Zweifamilienhauses, gelegen in der Anton-Günther-Straße in Jever, ein Geschirrspüler in Brand. Durch das schnelle Einschreiten der freiwilligen Feuerwehr Jever konnte ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden. Dennoch ist die Wohnung durch die starke Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Ursächlich für den Brand ist vermutlich ein technischer Defekt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern aber noch an. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Verkehrsunfall

Ort: Jever/Cleverns, L 813/Dorfstr. Zeit: Samstag, 07.07.18, 07.50 h

Am Samstag, 07.07.18, 07.50 h, befuhr ein Pkw in Cleverns die L 813/Dorfstr., aus Richtung Jever kommend, in Fahrtrichtung Möns. Beim Durchfahren einer Linkskurve geriet der Pkw, auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, außer Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte der Pkw einen Baum und prallte frontal gegen einen dort liegenden Findling. Durch die Aufprallwucht überschlug sich der Pkw mehrfach. An einem Geländer der dortigen Kirche kam der Pkw schließlich dachliegend zum Stillstand.

Beide Insassen, 18 und 19 Jahre alt, wurden verletzt und stationär in verschiedenen Krankenhäusern aufgenommen. Sie beschuldigen sich gegenseitig den Pkw zum Zeitpunkt des Unfalles geführt zu haben. Beide Heranwachsende standen unter der Einwirkung alkoholischer Getränke (AAK 1,32 und 2,38 Promille.), so dass auch gegen beide ein Strafverfahren eingeleitet wurde, verbunden mit der Entnahme von Blutproben.

Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 EUR. Der Schaden am Baum und Geländer wird auf 2000 EUR geschätzt.

Einbruchversuch

Ort: Jever, Dr.-Fritz-Blume-Str. Zeit: Freitag, 06.07.18, 20.00 h bis Samstag, 07.07.18, 08.00 h

Unbekannte Täter überwanden zur Tatzeit die Einfriedung des jeverschen Freibades und versuchten durch Aufhebeln einer Dachglaskuppel und eines Fensters in das Gebäude zu gelangen. Es blieb beim Versuch, wodurch an den besagten Gebäudeteilen ein geschätzter Sachschaden von 2000 EUR entstand.

