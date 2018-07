POL-WHV: Brand einer Geschirrspülmaschine in Jever - Keine verletzten Personen

Wilhelmshaven (ots) -

jever. Am 06.07.2018, gegen 10.25 Uhr, kam es in der Anton-Günther-Straße zu einem Brand in einer Küche. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Geschirrspülmaschine in Brand geraten war. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Jever schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, die Wohnung ist auf Grund der Rauchentwicklung zurzeit nicht bewohnbar. Bei der Brandursache handelt es sich vermutlich um einen technischen Defekt der Maschine.

