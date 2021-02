Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auto nicht mehr fahrbereit + Unfall mit über 2 Promille

Landkreis Osterholz (ots)

Auto nicht mehr fahrbereit

Schwanewede. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag im Furthweg zwischen einem 29-jährigen Fahrer eines Vans und einem 61-jährigen Autofahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 29-Jährige im Kurvenbereich in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit dem Autofahrer. Der Pkw war durch den Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.

Unfall mit über 2 Promille

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend fuhr ein 28-jähriger Autofahrer gegen ein Brückengeländer in der Straße "Am Barkhof". Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich alkoholisiert am Steuer war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein. Das Auto war zudem nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell