POL-VER: ++ Kind wohlauf ++ Hoher Sachschaden nach Unfall ++

LANDKREIS VERDEN

Kind wohlauf

Kirchlinteln/Schafwinkel. Über der Gemeinde Kirchlinteln schwebte am Dienstagnachmittag ein Polizeihubschrauber. Grund hierfür war ein elfjähriger Junge aus Schafwinkel, der vermisst gemeldet wurde. Am frühen Nachmittag war er mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung losgefahren, gegen 17:30 Uhr tauchte der Junge wieder selbstständig und wohlbehalten an seiner Wohnanschrift auf. Neben der Unterstützung in der Luft hatten zudem am Boden mehrere Streifenwagen der Polizei aus Verden und Rotenburg nach dem Jungen Ausschau gehalten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Hoher Sachschaden nach Unfall

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Stader Landstraße (B74) entstand in der Nacht auf Mittwoch hoher Sachschaden. Mittwochfrüh gegen 2 Uhr war hier ein 18-jähriger Citroen-Fahrer in Richtung Bremen unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam der Fahranfänger aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. In einem Graben kam der Pkw letztlich zum Stehen. Der junge Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Der Citroen musste aus dem Graben geborgen und abgeschleppt werden.

