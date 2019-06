Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 09.06.2019

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden Verden: Einbruch in Wohnhaus; Am Samstag, dem 08.06.2019, drangen in den Nachmittagsstunden unbekannte Täter in der Dauelser Dorfstraße in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Nach der Tatausführung konnten die Täter unbemerkt entkommen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge an die Polizei Verden unter Tel.: 04231/806-215

Bereich Achim Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz Worpswede: Diebstahl von Fahrzeugteilen mit hoher Schadenssumme; In der Zeit von Freitag, dem 07.06.2019, ca. 23:00 Uhr, bis Samstag, dem 08.06.2019, 06:00 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter ein frei zugängliches Gelände, auf dem drei landwirtschaftliche Zugmaschinen der Marke John Deere abgestellt waren. Die Fahrerkabinen wurden dem Anschein nach mit Nachschlüsseln geöffnet und aus den Fahrzeugen die fest verbauten GPS-Bedien- und Steuereinheiten sowie GPS-Antennen entwendet. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von ca. 15.000,- Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei Worpswede unter Tel.: 04792/1235 zu wenden.

Hambergen: Fahren ohne Pflichtversicherung; Am Samstag, dem 08.06.2019, kontrollierten gegen 11:15 Uhr Beamte der Polizei Osterholz in der Garlstedter Straße ein landwirtschaftliches Gespann (Zugmaschine und Anhänger). Hierbei wurde festgestellt, dass der Anhänger weder über das erforderliche Kennzeichen noch über eine entsprechende Versicherung verfügte. Die Weiterfahrt des 46-jährigen Landwirts aus Osterholz wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Ritterhude: Fahren unter Alkoholeinfluss; Am Sonntag, dem 09.06.2019, kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz gegen 03:00 Uhr auf der Ihlpohler Heerstraße den Fahrer eines Pkw. Bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Eine Überprüfung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Der junge Mann muss mit mindestens 500,- Euro Bußgeld zuzüglich Verfahrenskosten rechnen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel BAB 27: Brennender Pkw; Aus unbekannter Ursache geriet am Samstag, dem 08.06.2019, gegen 18 Uhr ein hochwertiger Pkw während der Fahrt auf der BAB 27 bei Walsrode in Brand. Der Pkw wurde hierbei vollständig zerstört. Wegen starker Rauchentwicklung, der andauernden Löscharbeiten und zur Fahrzeugbergung musste die Richtungsfahrbahn Cuxhaven bis ca. 20 Uhr zeitweise voll gesperrt werden.

