Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Realschule + Offenes Fenster erleichtert Einstieg + Lkw angezapft + Durstige Diebe + Fußgängerin schwer verletzt

POL-VER (ots)

LANDKREIS VERDEN Einbruch in Realschule Achim In der Nacht von Sonntag auf Montag steigen unbekannte Täter in die Realschule Achim ein. Die Täter lösten den Alarm aus, der bei einer privaten Sicherheitsfirma auflief. Der Sicherheitsdienst ging bei einer vor Ort in der Waldenburger Straße durchgeführten Überprüfung zunächst von einem Fehlalarm aus. Bislang konnten keine Erkenntnisse über mögliches Diebesgut erlangt werden. Offenes Fenster erleichtert Einstieg Oyten Ein auf Kipp stehendes Fenster machte es den unbekannten Dieben in der Nacht von Sonntag auf Montag recht leicht. Sie konnte dieses Toilettenfenster öffnen und stiegen so in die Goldankaufstelle in der Hauptstraße ein. In den Räumen suchten sie nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen zogen sie sich ohne Beute über die rückwärtige Terrassentür zurück. LANDKREIS OSTERHOLZ Lkw angezapft Schwanewede Einen in der Breslauer Straße geparkten Lkw zapften unbekannte Täter an vergangenen Wochenende an. Aus dem unverschlossenen Tank des an der Sporthalle geparkten Lkw pumpten die Diebe rund 70 Liter Dieselkraftstoff ab. Durstige Diebe Lilienthal Bislang unbekannte Täter schlugen am Wochenende eine Fensterscheibe des Schulkiosks in der Straße Auf dem Kamp ein. Aus dem Kiosk stahlen sie 38 Pakete eines Fruchtsaftgetränks. Die Polizei in Lilienthal sucht nun nach Hinweisen, wo möglicherweise dieses Fruchtsaftgetränk in den Geschmacksrichtungen Orange oder Cherry angeboten wird. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04298-92000 zu melden. Fußgängerin schwer verletzt Schwanewede Schwere Verletzungen zog sich eine 19-jährige Fußgängerin zu, als sie am Montag gegen 11:40 Uhr die Blumenthaler Straße überquerte. Wegen des Regens hatte sie sich eine Kapuze über den Kopf gezogen. Beim Überschreiten der Straße übersieht sie in Höhe des Buswendeplatzes einen von links kommenden VW Caddy. Die Polizei sucht Zeugen, die den Zusammenprall beobachtet haben. Wer sachdienliche Angaben machen kann, möge sich unter der Rufnummer 04209-914690 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Marcus Neumann

Telefon: 04202-996 126

E-Mail: marcus.neumann@polizei.niedersachsen.de

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell