Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Illegal aufhältige Person festgenommen

A27 Langwedel (ots)

Am 16.03.19, 21.43 Uhr, wurde ein PKW mit spanischem Kennzeichen auf der A 27 kontrolliert. Ein Insasse führte keine Ausweispapiere mit und wurde bis zur Klärung seiner Personalien in Gewahrsam genommen. Gegen den Festgenommenen bestand der Verdacht des illegalen Aufenthalts in Deutschland.

