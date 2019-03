Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Tankstelle in Achim Verkehrsunfall mit 3 Verletzten in Quelkhorn

Achim, Ottersberg (ots)

Tabak aus Tankstelle in Achim gestohlen

Am Samstagabend gegen 23:15 Uhr schlugen derzeit unbekannte Täter mit einem Stein ein Loch in die Verglasung der Tankstelle an der Borsteler Landstraße in Achim. Die Täter griffen durch das entstandene Loch in den Verkaufsraum und entwendeten eine Großpackung Tabak. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Amtsnummer der Polizei Achim unter 04202/996-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen inQuelkhorn

Auf der Suche nach einer Baustelle hielt ein 55jähriger Mann aus Twistringen mit seinem Transporter am Fahrbahnrand der Quelkhorner Landstraße. Eine 19jährige Ottersbergerin übersah daraufhin den haltenden Transporter und fuhr mit ihrem PKW ungebremst auf diesen auf. Diese verletzte sich durch den Unfall leicht, an ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Durch den Aufprall wurde ein Mitfahrer des Transporters schwer und einer weiterer leicht verletzt. Alle verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

