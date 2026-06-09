Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Ladendiebstahl in Supermarkt an der Hauptstraße

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Mittag kam es in einem Supermarkt an der Hauptstraße in Oldenburg zu einem Ladendiebstahl, bei dem der Tatverdächtige flüchten wollte und einen Mitarbeiter verletzte.

Gegen 12:35 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl in einem Supermarkt an der Hauptstraße gemeldet. Nach ersten Meldungen soll sich der Ladendieb renitent verhalten und versuche zu flüchten.

Eine erste Streifenbesatzung stellte vor Ort einen 42-jährigen Mann fest, der von einem Ladendetektiv sowie zwei Mitarbeitern des Marktes festgehalten wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Tatverdächtige zuvor den Supermarkt verlassen, ohne die in einer Tasche mitgeführten Getränke zu bezahlen. Als er durch den Ladendetektiv angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Daraufhin wurde er von dem Detektiv festgehalten. Zwei Mitarbeiter des Marktes kamen zur Unterstützung hinzu.

Im Verlauf des Gerangels wurden sowohl der Ladendetektiv als auch der Tatverdächtige leicht verletzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ein. Das Diebesgut wurde an den Markt zurückgegeben.

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