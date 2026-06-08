Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Brand auf Katamaran an der Hafenpromenade - Zwei Männer gestellt

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Bereich der Hafenpromenade in Oldenburg zu einem Brand auf einem Schiff. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige im Nahbereich stellen.

Gegen 03:35 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Katamaran am Hafen in Brand stehen würde. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr zum Einsatzort entsandt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich das Boot bereits in Vollbrand befand. Durch die Feuerwehr wurden sofort umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet. Der Katamaran wurde durch das Feuer vollständig beschädigt.

Im Verlauf der ersten Ermittlungen ergaben sich durch Zeugenhinweise Anhaltspunkte auf zwei Personen, die kurz vor Brandausbruch einen Gegenstand auf das Boot geworfen haben sollen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Männer im Alter von 34 und 37 Jahren in der Bahnhofsstraße kontrolliert werden. Gegen die beiden konnte ein Anfangsverdacht der schweren Brandstiftung begründet werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden den Tatverdächtigen aufgrund einer möglichen Alkoholbeeinflussung Blutproben entnommen. Zudem erfolgte eine erkennungsdienstliche Behandlung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich bei der Polizei Oldenburg unter der 0441-7904115 zu melden. (671981)

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