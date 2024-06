POL-OL: +++Westerstede: schwerer Verkehrsunfall durch Frontalzusammenstoß eines Pkw mit einem Baum+++

Oldenburg (ots) - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser beschäftigen derzeit die Ermittler, in beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Vermutlich über eine Seitentür drang gestern Morgen, zwischen 9:30 - 10:30 Uhr, ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße 'Am Schloßgarten' ein. Nachdem der Täter sämtliche Räume durchsuchte, konnte dieser mit Schmuck und Bargeld als Beute entkommen. (700096) Ebenfalls während ...

