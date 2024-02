Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Missglücktes Überholmanöver endet für Tanklaster im Graben+++

Am 13.02.2024, gegen 18:55 Uhr, kommt es in 26215 Wiefelstede zu einen Verkehrsunfall, bei dem ein Tanklaster von der Fahrbahn abkommt und im Graben zum Stehen kommt. Demnach hat ein 39-jähriger Stadländer mit einem Tanklaster den Wemkendorfer Weg in Richtung Rastede befahren, beladen mit 4500 Litern Diesel. Kurz nach dem Ortsausgang Wiefelstede hat er einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer überholen wollen, fährt dabei aber zu weit links, kommt von der Fahrbahn ab und bleibt seitlich in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass wassergefährdende Stoffe ins Erdreich gelangten, wurden Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde hinzugezogen. Nach dem Abpumpen des geladenen Diesels und der anschließenden Bergung des LKW, bestätigte sich dieser Verdacht jedoch nicht, so dass die zuvor eingerichtete Sperrung der Straße gegen 22:00 Uhr wieder aufgehoben werden konnte.

