POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern in Edewecht+++

Am 20.08.2023, um 11:15 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall in Edewecht, bei dem ein Motorradfahrer und sein Sozius schwer verletzt werden. Der 41-jährige Motorradfahrer aus der Gemeinde Westerstede befährt mit seiner 16-jährigen Tochter -als Sozius- die Edammer Straße, aus Edewecht kommend in Richtung Friesoythe. Ein 85-jähriger Edewechter beabsichtigt mit seinem Pkw aus der Süddorfer Straße kommend, ebenfalls auf die Edammer Straße aufzufahren, übersieht hier jedoch den bevorrechtigten Motorradfahrer, so dass es zur Kollision kommt. Während der Pkw-Fahrer unverletzt bleibt, erleiden die Motorradfahrer schwere Verletzungen. Sie werden nach erster notärztlicher Versorgung den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auch ca. 15.000EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Edammer Straße halbseitig gesperrt.

