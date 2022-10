POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung +++

Oldenburg (ots) - Am frühen Montagmorgen stiegen unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Stedinger Straße ein und entwendeten Bargeld. Die Täter hebelten den polizeilichen Ermittlungen zufolge gegen 2 Uhr mit einer Brechstange die Eingangstür zum Gebäude auf und betraten den Shop. Aus einem Behältnis entnahmen die Diebe mehrere Geldscheine, anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. ...

