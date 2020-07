Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ PKW-Brand auf der A29 in Richtung Osnabrück +++

Oldenburg (ots)

Nach derzeitigem Sachstand geriet am 26.07.2020 gegen 11:50 Uhr ein auf der A29 in Richtung Osnabrück fahrender PKW in Folge eines technischen Defekts in Höhe der Anschlussstelle Zetel in Vollbrand. Die beiden männlichen Insassen konnten das Fahrzeug in dem dortigen einspurigen Baustellenbereich zum Stehen bringen und unverletzt verlassen. Der PKW brannte vollständig aus, wodurch an der Fahrbahn Schaden entstand. Für die Löscharbeiten, die Bergung des Fahrzeuges und das Aufbereiten der Fahrbahn musste die Autobahn 29 zwischen Sande und Zetel für insgesamt fast drei Stunden voll gesperrt werden. Der sich in diesem Bereich gestaute Verkehr konnte nach den ersten Reinigungsarbeiten auf dem Standstreifen an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden. Alle Verkehrsteilnehmer, die sich zu diesem Zeitpunkt im Rückstau befanden, verhielten sich mustergültig und bildeten eine vorbildliche Rettungsgasse.

