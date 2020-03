Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Sachbeschädigung an Pkw +++ Küchenbrand +++ Trunkenheitsfahrt+++

Oldenburg (ots)

Sachbeschädigung an Pkw: In der Nacht von Freitag, 06.03.2020, auf Samstag, 07.03.2020, werden im Quellenweg in Oldenburg zwei Pkw von unbekannten Tätern beschädigt. Bei beiden am Fahrbahnrand geparkten Pkw werden jeweils die linken Außenspiegel abgetreten. Die Tatzeit liegt zwischen 18:00 und 09:00 Uhr. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0441/7904215 zu melden.

Küchenbrand: Am Samstag, 07.03.2020, kommt es gegen 15:10 Uhr in der Bremer Heerstraße in Oldenburg zu einem Küchenbrand. Heißes Fett in einer Pfanne entzündet sich. Das Feuer wird durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Oldenburg gelöscht. Die betroffene Wohnung ist aufgrund der Raucheinwirkung und des Löschwassers zur Zeit nicht mehr bewohnbar.

Trunkenheitsfahrt: Am Freitag, 06.03.2020, gegen 22:45 Uhr gibt ein Zeuge einen Hinweis auf einen unter Alkoholeinfluss stehenden Pkw-Fahrer im Bereich Stau, bzw. An der Braker Bahn. Bei der Kontrolle des 47-jährigen Fahrers wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille festgestellt. Es wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

