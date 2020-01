Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Unfallflucht

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwoch um ca. 13.20 Uhr befuhr die Fahrerin eines Fiat 500 in Bad Bentheim die B 403 von Nordhorn kommend in Richtung Bad Bentheim. Im Bereich der letzten Kurve vor der Kurbadkreuzung kam ihr ein heller Pkw entgegen, der gerade einen dunklen Pkw überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste die Fiat-Fahrerin nach rechts ausweichen. Dabei wurde ihr Außenspiegel durch die Kollision mit einem Leitpfosten stark beschädigt. Der Fahrer des hellen Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, insbesondere der Pkw-Fahrer, der überholt wurde, möchten sich bitte bei der Polizei Bad Bentheim melden, Tel. 05922/9800.

