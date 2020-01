Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfall zwischen Krad und Pkw

Meppen (ots)

Heute gegen 11:45 Uhr ist es in Meppen im Bereich der Einmündung "Auf der Bleiche"/ "Marktstiege" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krad-Fahrer und einem Pkw gekommen. Der Pkw-Fahrer war auf der Straße "Marktstiege" unterwegs und beabsichtigte nach rechts auf die Straße "Auf der Bleiche" abzubiegen. Beim Abbiegen missachtet er den vorfahrtsberechtigten Krad-Fahrer, der die "Marktstiege" geradeaus in Richtung Kanalstraße befuhr. Dieser muss stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Bei Regen und nasser Fahrbahn stürzt er von seinem Krad und verletzt sich leicht. An dem Krad entsteht ein Sachschaden. Der Pkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, 05931/9490, in Verbindung zu setzen.

