Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Einsatz- und Streifendienstes II der PI Oldenburg-Stadt/Ammerland für den 13.10.2019 +++

Oldenburg (ots)

++ Räuberischer Diebstahl ++

Bereits am Freitag, 11.10.2019 - 12:17 Uhr - kam es zu einem räuberischen Diebstahl im REWE-Verbrauchermarkt an der Hauptstraße, 26131 Oldenburg. Ein 24-jähriger Oldenburger steckte dort zunächst diverse Lebensmittel in seinen mitgeführten Rucksack ein. Als er den Kassenbereich durchquerte ohne die Ware zu bezahlen, sprach ihn am Ausgang ein Mitarbeiter der Filiale an. Der Täter zeigte sich hiervon unbeeindruckt und verließ die Örtlichkeit, woran ihn der aufmerksame Zeuge durch Festhalten hindern wollte. Der 24-Jährige riss sich in der Folge los und konnte fußläufig in unbekannte Richtung flüchten. Bei seiner Flucht verlor er seinen Rucksack, samt Diebesgut und Ausweispapieren, weshalb die Identität des Täters zügig ermittelt werden konnte. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Zeugen des Vorfalls werden dennoch gebeten, sich bei der Polizei unter 0441/790-4215 zu melden.

++ Verkehrsunfall unter der Beeinflussung berauschender Mittel ++

In den frühen Abendstunden des 12.10.2019, gegen 17:50 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Straße "An den Voßbergen", Einmündung zur Dr. Virchow-Straße, in 26133 Oldenburg gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten neben geringem Sachschaden an einem der beteiligten Fahrzeuge bei dem Unfallverursacher auffallend gerötete Augen und geweitete Pupillen fest. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der 26-jährige Oldenburger muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

++ Rollerdiebstähle ++

Im Zeitraum zwischen 10.10.2019, 20:00 Uhr, und 11.10.2019, 05:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Motorroller im Osterkampsweg. Dieser war vor einem dortigen Mehrfamilienhaus abgestellt. Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um einen roten Roller der Marke "Generic" mit einem schwarzen Topcase.

Im Zeitraum 11.10.2019, 12:15 Uhr bis 22:15 Uhr, kam es zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt in der Ostseestraße. Auch hier wurde ein Motorroller entwendet. Dieser stand ebenfalls im Freien und war mittels Lenkradschloss gegen die Wegnahme gesichert. Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um einen gelb, schwarzen Motorroller der Marke "Sachs".

Da es in beiden Fällen keine Hinweise auf den oder die Täter gibt bittet die Polizei um Zeugenhinweise, die unter 0441/790-4215 entgegengenommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell