POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet mehrere Fußgänger - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen meldete eine Zeugin der Polizei in Schwetzingen einen rücksichtslosen Autofahrer, der am Fußgängerüberweg in der Bahnhofanlage mehrere Fußgänger gefährdete. Die Zeugin hielt mit ihrem Auto am Fußgängerüberweg an, um einer vierköpfigen Personengruppe das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Sie hatte sich bereits zum anschließende Abbiegen links eingeordnet. Dabei wurde sie von einem gelben Paketzustellfahrzeug mit rotem Firmenaufdruck rechts überholt. Anschließend bog dieser nach dem Fußgängerüberweg vor der Zeugin links ab. Dabei wurden die vier Fußgänger gefährdet.

Die Zeugin fuhr dem Zustellfahrzeug anschließend noch hinterher und konnte das Kennzeichen ablesen.

Die Ermittlungen nach dem Fahrzeug, das BN-Kennzeichen hatte, dauern an.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, sowie die vier Fußgänger, die gefährdet worden waren und bittet diese, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202-288-0 zu melden.

