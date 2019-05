Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Brand mehrerer Abfallcontainer ++ Trunkenheit im Verkehr ++

Oldenburg (ots)

++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Ein 52-jähriger Oldenburger leistete am Freitagnachmittag, gegen 12:30 Uhr, in der Hauptstraße in Höhe der Mutzenbecherstraße Widerstand gegen zwei Polizeibeamte, als diese ihn nach einem vorangegangenen Körperverletzungsdelikt im Rahmen der Nahbereichsfahndung angetroffen und zum Zwecke der Identitätsfeststellung kontrollieren wollten. Der Beschuldigte verweigerte die Angabe seiner Personalien und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, indem er um sich schlug und versuchte, seinen Weg weiter fortzusetzen. Der 52-jährige konnte durch die Beamten zu Boden gebracht, mit Handfesseln fixiert und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Mehrere Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und beobachteten das Geschehen.

++ Brand mehrerer Abfallcontainer ++ In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 00:00 Uhr zu einem Brand auf dem Schulgelände der Grundschule Kreyenbrück am Breewaterweg gerufen. Ein Zeuge hatte brennende Abfallcontainer entdeckt und den Notruf gewählt. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr zügig gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden. Ungefähr eine Stunde später brannte ein weiterer Altpapiercontainer auf dem Schulgelände. Insgesamt wurden durch den/die unbekannten Täter vier Container und ein angrenzender Zaun durch das Inbrandsetzen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zwei Brandermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 0441/790-4115 bei der Polizei zu melden.

++ Trunkenheit im Verkehr ++ Am Sonntag, dem 05.05.2019, wurde der Polizei gegen 06:00 Uhr eine Fahrradfahrerin gemeldet, die die Cloppenburger Straße in Richtung stadtauswärts mit starken Schlangenlinien vom Bürgersteig bis auf die Fahrbahn befuhr. Bei der Kontrolle der 21-jährigen Oldenburgerin konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Test am Alkomaten ergab einen Atemalkoholwert von 1,88 Promille. Gegen die Radfahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt.

