Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Flüchtiger Unfallfahrer stellt sich +++

Oldenburg (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland vom 2. Mai 2019, 11.38 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4239034

Der 30-jährige mutmaßliche Fahrzeugführer, der in der vergangenen Nacht am Johann-Justus-Weg in Oldenburg einen schweren Verkehrsunfall verursacht und anschließend geflüchtet war, hat sich am Mittag bei der Polizei gestellt. Gegen den Mann, der sich bei dem Unfall leicht verletzt hatte, wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Unfallflucht ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell