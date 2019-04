Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Sachbeschädigungen an Autos in Bürgerfelde +++

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht, vom 11.04. auf den 12.04.2019, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Gegen 9.00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin in der Rüthningstraße, dass ein Außenspiegel am ihrem VW beschädigt wurde.

Diese hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahrand der Rüthningstraße über Nacht abgestellt. Bei der Aufnahme wurde ein weiteres beschädigtes Fahrzeug festgestellt, zwei weitere Autos in der Wardenburgstraße wurden ebenfalls angegangen.

Bei allen Fahrzeugen wurde ein Außenspiegel beschädigt.

Die Polizei geht von einer Tatzeit in der vergangenen Nacht aus und bitte Zeugen, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441 - 7904115 zu melden. (431669)

