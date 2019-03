Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: BMW kollidiert mit Lichtmast - Polizei sucht Zeugen

Wilnsdorf (ots)

Am vergangenen Samstag gegen 05:25 Uhr kam in Wilnsdorf-Rudersdorf im Kreisverkehr Dillenburger Straße ein grauer BMW X 3 von der Fahrbahn ab und kollidierte alsdann mit einer Straßenlaterne. Dabei wurde sowohl der Lichtmast als auch der BMW erheblich beschädigt. Der BMW soll anschließend von drei südländisch aussehenden Personen mit einem weißen VW Golf abgeschleppt worden sein. Das Siegener Verkehrskommissariat, das in der Sache nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht gegen den BMW-Fahrer ermittelt, bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen bzw. zu dem weißen Golf bzw. dessen Insassen machen können, sich unter 0271-7099-0 zu melden.

