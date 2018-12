POL-BOR: Isselburg - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Isselburg (ots) - Man darf während der Fahrt das Mobiltelefon nicht in die Hand nehmen und bedienen und man sollte es auf keinen Fall tun, wenn eine Polizeikontrolle noch schwerere Folgen als das Bußgeld für den Verkehrsverstoß nach sich ziehen könnte.

So geschehen am Sonntag gegen 14.50 Uhr auf der B 67 in Isselburg. Polizeibeamte kontrollierten einen 24-jährigen Autofahrer aus Wesel, da dieser während der Fahrt sein Mobiltelefon verbotswidrig bedient hatte. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er und der Fahrzeughalter müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

