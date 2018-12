POL-BOR: Bocholt - Randalierer landete in Polizeizelle

Bocholt (ots) - Am Sonntagabend belästigte ein stark alkoholisierter 45-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in der Bocholter Innenstadt Besucher des Weihnachtsmarktes. Mehrfachen Aufforderungen des Sicherheitspersonals, den Platz zu verlassen, kam er nicht nach. Da er auch den Platzverweisen der hinzugezogenen Polizeibeamten nicht folgte, nahmen ihn die Beamten mit zur Wache. Dort verbrachte der Mann die nächsten Stunden in einer Polizeizelle.

