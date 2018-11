POL-MFR: (1739) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Fürth (ots) - Am Samstagmorgen (24.11.18) ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Theresienstraße/Schwabacher Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 07:00 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Ford Fiesta in der Theresienstraße und wollte die Kreuzung an der Schwabacher Straße überqueren. Ein 50-Jähriger, wollte mit seinem Kleintransporter die Kreuzung aus anderer Richtung ebenfalls überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrer angeben, bei Grünlicht gefahren zu sein.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Der 29-Jährige gab, an leicht verletzt worden zu sein.

Die Fürther Verkehrspolizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Ampelschaltung geben können, sich unter der Telefonnummer 0911/973997-180 zu melden. / Rainer Seebauer

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell