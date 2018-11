POL-MFR: (1737) Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Gunzenhausen (ots) - Am Freitagabend (23.11.18) gelang es, drei tatverdächtige Einbrecher kurz nach einem Einbruch in ein Haus in Heidenheim (Lkrs Weißenburg-Gunzenhausen) festzunehmen.

Gegen 18:15 Uhr hörte ein Zeuge an einem Einfamilienhaus Glas splittern und bemerkte unbekannte Personen, die das Haus betraten. Kurze Zeit später verließen die mutmaßlichen Einbrecher das Haus und flüchteten in einem BMW. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen notieren und verständigte die Polizei.

Nach kurzer Fahndung konnte der gesuchte BMW mit drei Tatverdächtigen im Alter von 21,23 und 36 in Tatortnähe von mehreren Streifen angehalten und die Männer festgenommen werden. Im Fahrzeug befand sich Diebesgut aus dem Anwesen.

Das Trio wurde zur PI gebracht und das Fahrzeug sichergestellt. Die Ansbacher Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen alle drei Tatverdächtigen. / Rainer Seebauer

