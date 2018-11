POL-MFR: (1734) Blinden Mann beraubt - Zeugensuche

Nürnberg (ots) - In den frühen Morgenstunden wurde heute (25.11.18) in der Schlachthofstraße ein blinder Mann von einem Unbekannten beraubt. Die Polizei sucht eventuelle Zeugen des Vorfalls.

Gegen 01:45 Uhr sprach der 34-Jährige in Höhe Hausnummer 15 einen unbekannten Mann an und bat ihn, ein Taxi zu bestellen. Kurz darauf nahm der Unbekannte dem 34-Jährigen das Handy weg und forderte die Herausgabe seines Geldbeutels. Dazu schlug er seinem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit 5 Euro Beute in unbekannte Richtung.

Die Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen des Geschehens oder Personen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. / Rainer Seebauer

