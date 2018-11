POL-MFR: (1736) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Erlangen (ots) - Am Freitag (23.11.18) brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Rühlstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 22:45 Uhr drangen der oder die unbekannten Einbrecher über ein aufgebrochenes Fenster in die Wohnräume ein und durchwühlten das gesamte Haus. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Am aufgebrochenen Fenster und durch Hebelspuren an der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Ob die Täter etwas entwendet haben, steht derzeit noch nicht fest.

Die Erlanger Kripo übernimmt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. / Rainer Seebauer

