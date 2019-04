POL-OL: +++Diebstahl aus Transporter+++ +++Versuchter Einbruch in Schule+++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Zeit von 23 bis 8 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mehrere elektrische Gartengeräte aus einem Transporter in der Landwehrstraße in Oldenburg. Der angegangene Transporter der Marke Daimler verfügt über einen Kippaufbau und einen Staukasten mit Rolltor. Auf unbekannte Art und Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem verschlossenen Staukasten und entnahmen zwei Kettensägen, einen Laubbläser und eine Heckenschere der Marke Stihl. Der Wert der Geräte beträgt mehrere Hundert Euro. (426159) In derselben Nacht versuchen unbekannte Täter in eine Schule am Hogenkamp in Oldenburg einzudringen. Der Versuch, über ein auf dem Flachdach befindliches Plexiglasfenster mit Lichtkuppel einzudringen, scheitert. (426508) In beiden Fällen werden Personen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges gehört oder gesehen haben, gebeten, sich mit der Polizei unter der 0441-7904115 in Verbindung zu setzen.

